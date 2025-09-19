Il nuovo singolo della cantante è una cover del brano scritto dai compositori spagnoli Carlos Berlanga e Ignacio Canut nel 1986 e portato al successo dalla cantante messicana Thalia
© Ufficio stampa
"Questa sono io e non mi interessa nulla di ciò che dice la gente". È questo il messaggio, forte e chiaro, che la cantante italo-americana Wanda Fisher, conosciuta per essere stata la corista di numerosi grandi artisti italiani, tra cui Mina, Celentano e Cocciante, nonché la voce femminile de Il mio canto libero di Lucio Battisti, vuole trasmettere con il suo nuovo brano, "A quién le importa". Una cover del brano scritto dai compositori spagnoli Carlos Berlanga e Ignacio Canut nel 1986 e portato al successo qualche anno fa dalla cantante messicana Thalia.
Per Wanda Fisher rappresenta una liberazione dopo un momento difficile che l’ha indotta a rifugiarsi in Spagna, a Madrid, per qualche tempo, per riflettere e ritrovare sé stessa, quell’ironia e quella spensieratezza che da sempre la caratterizza e che sembrava persa. Una città senza filtri e che non giudica, non addita.
Questo brano - spiega Wanda Fisher - mi è stato suggerito da un mio carissimo amico, una persona eccezionale che stimo molto, come modo per superare un periodo molto brutto che ho dovuto affrontare. Un periodo in cui ho ricevuto numerose critiche per diversi motivi, non ultimo per la mia somiglianza con Ivana Spagna e che è stata oggetto di situazioni per me dolorose. Non ho nulla contro di lei, ma nemmeno c’è paragone. Io ho avuto una carriera musicale molto gratificante, nonostante lei abbia sempre parlato male di me. Sono arrabbiata con il mondo della musica e dello spettacolo che mi ha voltato le spalle e mi evita. Questa canzone, A quién importa, è la mia risposta, il mio modo per dire che non me ne frega nulla di ciò che dicono. A Madrid l’ho ascoltata per giorni interi, in loop".
Il brano, con l’arrangiamento di Giovanni Cocco e Giovanni Rosina, sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali. Al microfono insieme a Wanda anche un coro d’eccezione composto professionisti e artisti di grande livello: Lucia Del Mar, Isabel Navarro, Sergio Valverde e Thomas Aguilera.
