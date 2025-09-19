Questo brano - spiega Wanda Fisher - mi è stato suggerito da un mio carissimo amico, una persona eccezionale che stimo molto, come modo per superare un periodo molto brutto che ho dovuto affrontare. Un periodo in cui ho ricevuto numerose critiche per diversi motivi, non ultimo per la mia somiglianza con Ivana Spagna e che è stata oggetto di situazioni per me dolorose. Non ho nulla contro di lei, ma nemmeno c’è paragone. Io ho avuto una carriera musicale molto gratificante, nonostante lei abbia sempre parlato male di me. Sono arrabbiata con il mondo della musica e dello spettacolo che mi ha voltato le spalle e mi evita. Questa canzone, A quién importa, è la mia risposta, il mio modo per dire che non me ne frega nulla di ciò che dicono. A Madrid l’ho ascoltata per giorni interi, in loop".