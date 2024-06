Il video, diretto da Alfredo Lomelí per Fatebloomer, è un viaggio onirico girato in una camera da letto dove si intervallano le immagini di una Miami notturna, abbagliata dai tipici neon di Ocean Drive e dei grattacieli di Downtown, quando rientrando da una festa il protagonista prova a ricordare quello che è successo la sera prima, faticando ad accettare la verità: amare chi vuole senza pensare a cosa diranno degli altri. È un viaggio nell’accettazione di sé stessi, ma sempre sulle note di un pop trascinante e allo stesso tempo dalla melodia squisitamente italiana. Virginio prosegue il viaggio sonoro evolutivo iniziato già con il singolo "Brava Gente", ma questa volta anche in versione spagnola per il mercato americano e quello latino: “Notte Nera” diventa “Noche Negra” (uscito in America e America Latina il 4 giugno) e presentato con una release Party nel centro di Miami Beach alla presenza della stampa americana.