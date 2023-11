Virginio brilla ai Latin Grammy 2023 e annuncia il nuovo singolo in spagnolo

Tgcom24

"Mi sento molto emozionato di vedere come la mia musica possa attraversare altri mondi ed essere apprezzata in America e America Latina - ha raccontato Virginio - Ho ancora dentro di me il brivido delle 150mila persone in Messico. L’Italia è sempre nel mio cuore, ma la mia musica da ora in poi sarà anche e sempre in spagnolo, oltre che in italiano. Sono pronto a lanciare il mio terzo singolo in spagnolo a gennaio".

Il rapporto con Laura Pausini Riguardo la sua presenza ai Latin Grammy 2023 il cantautore afferma: "Il Gala dei Latin Grammy è stato molto speciale per me, non solo perché Laura Pausini è Persona dell’anno, ma anche perché compio 10 anni di collaborazione con lei; mi emoziona molto vederla così celebrata nel mondo latin. Laura è stata da sempre un esempio per me, la ammiro come artista e amica, mi dà molti consigli che mi accompagnano ogni giorno e nutrono il mio cammino connettendomi con il mondo latin".