Vinicio Capossela contro la guerra, un brano per affrontare "la peggiore delle catastrofi"

Dal poema di Brecht alla ballata

Nel poema "La crociata dei ragazzi" lo scrittore e drammaturgo tedesco rievocava un evento storico di epoca medievale (un gruppo di bambini e adolescenti che, attraversando macerie, morte e distruzione, cerca la via per una terra di pace) ambientandolo però fra le nevi della Polonia agli inizi della Seconda Guerra Mondiale. Quella di vinicio Capossela è una ballata contro tutte le guerre che riafferma oggi, "epoca di costante crisi", lo spirito brechtiano: "l'antimilitarismo, la denuncia della guerra come suprema e più disumana affermazione del Capitale" che ha come vittima principale "l'essenza stessa dell'innocenza, l'infanzia".