Vin Diesel ironizza sull'arte di Cattelan e posa nudo con una banana... sotto l'asciugamano

Anche Vin Diesel ha deciso di fare leva, come il cantante Jason Derulo prima di lui, sull'effetto virale delle "trasparenze bollenti". L'attore di "Fast and Furious", 52 anni, ha postato infatti sui social uno scatto in cui appare nudo con un asciugamano a coprire le parti intime. Sotto però ha fatto in modo che si intravedesse... una banana.