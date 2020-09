Vin Diesel debutta in musica: ecco il suo primo singolo

Durante i mesi di lockdown Vin Diesel non è potuto andare sul set, ma l'attore di "Fast and Furious" non è rimasto con le mani in mano e si è dedicato alla sua altra grande passione: la musica. Il collegamento con lo show televisivo di Kelly Clarkson ha infatti presentato il suo singolo "Feel Like I Do", un brano tropical house nato in collaborazione con il dj e produttore norvegese Kygo.

"Ho avuto un altro sbocco creativo" - "Kelly sono onorato di poter fare debuttare la mia musica nel tuo show. Sono fortunato che in un anno in cui sarei normalmente sul set di un film - ma come sai non è possibile - ho avuto un altro sbocco creativo", ha dichiarato l'attore. "Un altro modo per mostrarmi a voi e condividere il mio cuore", ha continuato. "Una delle persone che per prime hanno creduto in me è Kygo, quindi adesso rilascerò la mia prima canzone sotto l’etichetta di Kygo, 'Feel Like I Do'. Spero vi piaccia".

