Paul Walker e Vin Diesel si erano conosciuti sul set della saga di "Fast and Furious", e l’intesa puramente lavorativa si era tramutata presto in qualcosa di più profondo. Per questo dopo la tragica morte del primo, l’amico ha continuato a tenerne viva la memoria. Le loro figlie, come loro, condividono una sincera a profonda amicizia. A testimonianza è arrivato un selfie su Instagram che ritrae Meadow Walker abbracciata con la figlia minore di Diesel, Hania Riley.