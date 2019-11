Viene ustionata gravemente durante un concerto: Liam Gallagher contatta la fan ferita

Per Stacey Andrew il concerto di Liam Gallagher di lunedì scorso alla Sheffield Arena si è tramutato in incubo. La fan è stata colpita dalla fiammata di un petardo lanciato da qualcuno e i suoi vestiti hanno preso fuoco, provocandole gravissime ustioni . il cantante inglese, quando ha saputo l'accaduto, ha invistato la donna a mettersi in contatto con lui.

La 27enne di Boston, nel Lincolnshire, ha raccontato che la fiammata prima l'ha colpita in testa per poi propagarsi al petto. "All'inizio non ho capito cosa fosse successo, poi ho sentito la gente che gridava. La mia maglietta era in fiamme e un uomo mi ha aiutato a toglierla". Il timore della donna è che ora quelle cicatrici possano restare sulla sua pelle a vita.

Gallagher dal canto suo ha fatto un tweet dichiarandosi profondamente dispiaciuto invitando la famiglia della Andrew a mettersi in contatto con lui.

