Venezia 80, Matteo Garrone: "Il nostro Leone per i migranti che non ce la fanno"

Grande gioia a "Venezia 80" per Matteo Garrone, premiato con il Leone d'argento per la miglior regia per "Io capitano".

"Questo premio sarà di grande aiuto per il film, gli darà la possibilità di avere un pubblico più ampio" dice commosso il regista ricevendo il premio. Garrone ha poi ceduto la parola a Kouassi Pli Adama Mamadou, attivista del Centro sociale ex Canapificio e del Movimento migranti e rifugiati di Caserta, alla cui storia si è ispirato. "Il film racconta una realtà vera - sottolinea Mamadou -. Io sono riuscito ad arrivare in Italia, ma vorrei che dedicassimo questo premio a tutte le persone che non sono potute arrivare a Lampedusa".