Il regista racconta l'Odissea contemporanea di due ragazzi senegalesi che partono con il sogno dell'Europa e una vita migliore, affrontando un lungo viaggio dall'Africa attraverso il deserto, i centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. "Volevo mostrare tutta la parte del viaggio dei migranti che di solito non si conosce, cambiare l'angolazione, una sorta di controcampo, puntata dall'Africa verso l'Europa e raccontare in soggettiva l'esperienza di questi giovani con tutti i vari stati d'animo", racconta Garrone.

Applausi a Venezia 80 per Matteo Garrone che ha presentato "Io Capitano" , quinto film italiano in Concorso.

Come un controcampo Matteo Garrone ha spiegato: "L'idea di partenza era raccontare una sorta di controcampo rispetto a quello che vediamo da decenni: barconi che arrivano nel Mediterraneo, a volte li salvano, altre no, c'è la conta dei morti, si parla di queste persone come numeri e si perde di vista quello che c'è dietro, le persone con i loro sogni e desideri". Il film interpretato da due giovanissimi, Seydou Sarr e Moustapha Fall, racconta di quando lasciano Dakar per raggiungere l'Europa, attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. "Volevo mettere la telecamera dall'altra parte, dall'Africa verso l'Europa e raccontare il loro punto di vista, cercare di dare forma visiva a quella parte di viaggio che spesso non si conosce o non si racconta. Il loro è un viaggio epico e un racconto di formazione allo stesso tempo, ho cercato di raccontare anche i loro stati d`animo, dall'euforia quando credono di essere a un passo dalla meta, ai momenti di disperazione".

Migrazione giovanile Garrone affronta una delle tante forme di migrazione di oggi: "Quella legata ai giovani, di cui si parla poco; il 70% degli africani sono giovani e tra loro c'è chi è disposto a rischiare la vita per cercare un mondo migliore, scappando spesso da una povertà anche dignitosa ma per coronare un sogno, come una professione. Questo per me è un tema che mette in luce una profonda ingiustizia: molti ragazzi africani si chiedono perché dei loro coetanei possono andare nei loro paesi liberamente, spesso parlando la loro lingua, e loro non possono fare ugualmente in Europa". La sceneggiatura è partita da un grande lavoro di documentazione ha spiegato il regista: "Abbiamo potuto lavorare con dei ragazzi che hanno vissuto realmente quell'esperienza di viaggio, siamo rimasti fedeli il più possibile ai loro racconti".