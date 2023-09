"Al momento non abbiamo notizie di italiani feriti, né vittime, quindi le cose per i nostri connazionali potrebbero essere andate in modo migliore rispetto ai tanti marocchini purtroppo deceduti". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il ministro ha spiegato che "circa 200 italiani erano al momento delle scosse in quella parte del Marocco" colpita dal sisma, l'area di Marrakech. "Ambasciata e consolati si sono subito mobilitati, dall'Unità di crisi sono stati inviati messaggi a tutti gli italiani" nel Paese.