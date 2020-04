Venezia 77 confermata: nessun cambio di date

Nonostante l’emergenza coronavirus, non ci sarà nessun cambio di data per la 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica . La Biennale di Venezia ha comunicato le nuove date di svolgimento dei Festival di Teatro e Danza, confermando invece le date della Mostra del Cinema (e del Festival di Musica). La kermesse lagunare diretta da Alberto Barbera si svolgerà regolarmente dal 2 al 12 settembre. A darne notizia è stato Roberto Cicutto , presidente della Biennale.

"Credo che il festival debba godere di una extraterritorialità rispetto alle misure di sicurezza, un segnale che poi possa estendersi in altre sale", ha dichiarato Roberto Cicutto, a proposito delle misure di sicurezza per le proiezioni alla prossima Mostra del Cinema. "Altre iniziative credo possano trovare luogo con un contingentamento delle presenze in sala, e Venezia potrà essere un grande laboratorio. Un conto è gestire 6-7 luoghi circoscritti, un conto sono migliaia di sale nel territorio nazionale", ha continuato.

Per l'organizzazione della Mostra del Cinema di Venezia "ci siamo dati una deadline a inizio maggio. Vogliamo a tutti i costi essere pronti il giorno dopo la 'semi-liberazione'", ha aggiunto il presidente della Biennale, spiegando: "Stiamo facendo simulazioni sulla giornata-tipo. I supporti online saranno importanti per la stampa internazionale, ma metteremo tutto in una proposta che verificheremo con i produttori. Dovremo attendere di sapere le condizioni da rispettare, non abbiamo la palla di vetro".

A proposito di una collaborazione con il Festival di Cannes ventilato durante le scorse settimane Cicutto ha rilevato: "Con Cannes tutto è possibile e tutto puo' essere studiato, però trovo sconcertante che Thierry Fremaux dica che continua a studiare e non dica cosa vuole fare". "Noi andiamo avanti con il nostro programma, se Cannes ci sta ancora pensando non c'è dialogo. Non c'è nessuna ipotesi a oggi", ha concluso.

