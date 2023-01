Tiziano Ferro, per un errore i suoi auguri di buon anno arrivano dai social... di Vasco Rossi

Una foto del cantante di "Sere Nere", che augura buon anno con in braccio la figlia Margherita, è infatti finita per errore sulla pagina ufficiale del rocker di Zocca. Il post è stato subito rimosso, ma non è sfuggito all'occhio attento dei follower che hanno fatto fioccare battute e frecciatine.

"Vi auguro un 2023 in cui possiate sentirvi protetti. E felici. Vi voglio bene: buon anno. Per par condicio questa volta, nella foto c'è Margherita". Questo il messaggio dolcissimo, corredato dalla foto di papà e figlia abbracciati, che sarebbe dovuto essere pubblicato sulla bacheca social di Tiziano Ferro, ma che è finito per sbaglio su quello di Vasco.

Il post, subito rimosso, è stato poi pubblicato sul profilo corretto e qualche ora più tardi sono arrivati anche gli auguri più rock di Vasco. Un video di lui sulpalco e il commento "La prima domenica del 2023!! È meglio se sorridi, take it easy!!".

Primo Natale da papà

Tiziano Ferro ha voluto ristabilire l'equilibrio in famiglia pubblicando uno scatto con la figlia Margherita, dopo il post natalizio con Andreas: "Che qualcuno vi sappia amare e saper proteggere come meritate. Questo il mio augurio. Buone Feste amici miei...". La foto del piccolo addormentato tra le braccia del papà aveva fatto il pieno di like e messaggi d'affetto di tanti colleghi ed amici. "Buon Natale a voi 4 amori", aveva scritto Laura Pausini. "Quanta bellezza, tenerezza, dolcezza... nelle tue parole. Un balsamo per l'anima! Auguri!", aveva aggiunto Elena Sofia Ricci.

Disturbato dai suoi tesori

Da quando Tiziano Ferro e il marito Victor Allen sono diventati genitori di Margherita e Andres, a febbraio 2022, il cantautore non ha mai condiviso immagini dei bambini, ma negli ultimi mesi ha cominciato a pubblicare scorci di vita quotidiana da papà. Qualche settimana fa aveva infatti reso pubblico un divertente video in cui, "disturbato" dalla figlia Margherita, cerca di fare una video intervista mentre la piccola lo interrompe di continuo. "Io ci provo a registrare le video interviste, ma lei deve dire la sua!!! La mia piccola star!", ha scritto Ferro mostrando solo la piccola manina della bambina che gli tocca il viso.