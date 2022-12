Tiziano Ferro, primo Natale da papà: la commovente dedica e la tenera immagine con il figlio tra le braccia

Il cantautore ha postato una commovente dedica per i suoi due figli e una tenera foto in cui tiene tra le braccia addormentato il piccolo Andres. "Che qualcuno vi sappia amare e saper proteggere come meritate. Questo il mio augurio. Buone Feste amici miei...". Immediati i commenti dei tanti colleghi ed amici che hanno risposto agli auguri: "Buon Natale a voi 4 amori", ha scritto Laura Pausini. "Quanta bellezza, tenerezza, dolcezza... nelle tue parole. Un balsamo per l'anima! Auguri!", ha aggiunto Elena Sofia Ricci.

E poi Pamela Prati: "Caro Tiziano, sei tu che fai il regalo a noi con questa foto, con tutto questo amore che per fortuna condividi con noi. Grazie di cuore e ti auguro un Natale e un anno nuovo come te... speciale", e ancora Brigitte Nielsen, Elenoire Ferruzzi, Giusy Ferreri e tanti altri.

Da quando Tiziano Ferro e il marito Victor Allen sono diventati genitori di Margherita e Andres, lo scorso febbraio, il cantautore non ha mai condiviso immagini dei due bambini, ma negli ultimi mesi ha cominciato a pubblicare scorci di vita quotidiana da papà.

Solo poche settimane fa ha reso pubblico un divertente video in cui, "disturbato" dalla figlia Margherita, cerca di fare una video intervista, mentre la piccola lo interrompe di continuo lallando: "Io ci provo a registrare le video interviste, ma lei deve dire la sua!!! La mia piccola star!" ha scritto Ferro mostrando solo la piccola manina della bambina che gli tocca il viso.

Un mese fa invece aveva condiviso un altro emozionante video in cui i suoi due bambini, seduti in poltrona, per la prima volta lo hanno visto in televisione, chiamandolo papà: "Papà, papà, papà. C’è tutto il senso della mia vita dietro questa parola pronunciata in maniera così innocente, così dolce.

Se è vero che il rispetto è la forma più alta di amore allora vi dico che anche questi due nanetti vi ringraziano. Perché hanno rispettato la lontananza di papà e voi vi siete presi cura di lui mentre era lontano, affinché potesse sentirsi accolto ed amato come non mai.Vi vogliamo bene...", aveva scritto il cantautore, suscitando anche in quell'occasione una pioggia di commenti commossi da parte di follower e colleghi.

Immagini che mostrano un inedito Tiziano Ferro nelle vesti di papà in brevi scorci di vita quotidiana e privata.

Tiziano Ferro è diventato papà

Ferro aveva annunciato l'arrivo di Margherita e Andres, 9 e 4 mesi, lo scorso febbraio con un post su Instagram e una foto in cui tiene i due bimbi in braccio mentre suo marito Victor Allen li abbraccia tutti a tre: "Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra", ha scritto il cantautore: "Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione.

Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres.

Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo.

Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando" - e soprattutto "se" - condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E' un diritto insindacabile. Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene!", ha concluso.