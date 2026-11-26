"Vasco Live 20|26 - The Essentials" propone un percorso musicale che attraversa diverse fasi della carriera dell'artista. Tra i titoli presenti figurano classici come Vado al massimo, Fegato, fegato spappolato, Alibi, Sono ancora in coma, Ciao, Non siamo mica gli americani e La noia. Accanto a questi brani trovano spazio canzoni riscoperte come Ormai è tardi, Domani sì, adesso no, Tango… (della gelosia) e Lunedì, oltre a Marea, ultimo singolo accompagnato dal relativo videoclip. Non mancano poi momenti particolarmente intensi come Stupendo, Canzone e Un mondo migliore.