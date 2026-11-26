Vasco Rossi, arriva il nuovo album "Live 20|26 - The Essentials": 17 brani e tante sorprese
La raccolta speciale ripercorre la scaletta del tour 2026, con canzoni riscoperte, grandi classici e brani che mancavano dai concerti da moltissimi anni
© Gianluca Simoni
I fan di Vasco Rossi hanno un nuovo appuntamento da segnare in calendario. Venerdì 27 novembre arriva Vasco Live 20|26 - The Essentials, il nuovo album che raccoglie 17 brani estratti dalla scaletta dei concerti del 2026. Un progetto pensato per riscoprire alcune delle canzoni più amate del rocker di Zocca, un viaggio nella sua storia musicale, che riporta sotto i riflettori autentici capolavori degli anni Ottanta e Novanta, insieme a canzoni che continuano a parlare al pubblico con una sorprendente attualità.
"Vasco Live 20|26 - The Essentials" propone un percorso musicale che attraversa diverse fasi della carriera dell'artista. Tra i titoli presenti figurano classici come Vado al massimo, Fegato, fegato spappolato, Alibi, Sono ancora in coma, Ciao, Non siamo mica gli americani e La noia. Accanto a questi brani trovano spazio canzoni riscoperte come Ormai è tardi, Domani sì, adesso no, Tango… (della gelosia) e Lunedì, oltre a Marea, ultimo singolo accompagnato dal relativo videoclip. Non mancano poi momenti particolarmente intensi come Stupendo, Canzone e Un mondo migliore.
In uscita anche il libro fotografico
Il 27 novembre non sarà soltanto il giorno dell'uscita del nuovo disco. In contemporanea arriverà anche "VASCO LIVE 2026", un libro fotografico che raccoglie alcuni degli scatti più belli realizzati durante il tour 2026. Al suo interno saranno presenti anche appositi QR Code che consentiranno di accedere a contenuti video inediti, arricchendo ulteriormente l'esperienza.