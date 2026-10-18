Vasco Rossi: "Sono caduto in bici e ho rotto i legamenti della spalla"

"A Bologna mi sottopongo a una risonanza magnetica "dinamica" con il professor Beppe Monetti, esperto e ideatore di questa innovativa tecnica - continua il rocker -. Il professor Alessandro Gasbarrini, grande amico e considerato uno dei padri della vertebrologia in Italia, esamina gli esiti insieme a lui. Il responso è chiaro: bisogna operare la colonna. Ricovero lunedì, intervento martedì. E io, il sabato, cosa faccio? Un giro in bicicletta! Scivolo sul bagnato e picchio violentemente il gomito sinistro. Stessa spalla, secondo round. Per non farmi mancare niente". "Mi sono ricoverato con un dolore già fortissimo alla spalla - racconta ancora Vasco -. Così, quando mi sono svegliato dall'intervento alla colonna, avevo schiena e spalla in concerto: un duetto infernale. Mancava solo che mi chiedessero il bis!".