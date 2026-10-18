Vasco Rossi: "Sono caduto in bici e ho rotto i legamenti della spalla"

"E per non farmi mancare niente, oltre alla schiena, ho rotto anche i legamenti della spalla sinistra, ma tengo duro e vi abbraccio". Lo racconta Vasco Rossi su Instagram, postando una sua foto sorridente con un tutore al braccio sinistro. "Tutto è cominciato a Zocca, appena tornato dal tour. Primo giro nel bosco, sentiero bagnato, scivolone in una buca - racconta -. Mi aggrappo a una radice con il braccio sinistro: dolore alla spalla da svenire. Finisco un tour intero e rischio di farmi fuori alla prima passeggiata. Torno a casa e tengo tutto per me: mi sentivo già abbastanza pirla senza convocare una conferenza stampa. Tra cure e nuotate, la spalla migliora. In compenso cominciano i dolori alle gambe, per un problema alla schiena. Un'estate di dolore… con me che facevo finta di niente. Il bis lo facevano gli acciacchi".
"A Bologna mi sottopongo a una risonanza magnetica "dinamica" con il professor Beppe Monetti, esperto e ideatore di questa innovativa tecnica - continua il rocker -. Il professor Alessandro Gasbarrini, grande amico e considerato uno dei padri della vertebrologia in Italia, esamina gli esiti insieme a lui. Il responso è chiaro: bisogna operare la colonna. Ricovero lunedì, intervento martedì. E io, il sabato, cosa faccio? Un giro in bicicletta! Scivolo sul bagnato e picchio violentemente il gomito sinistro. Stessa spalla, secondo round. Per non farmi mancare niente". "Mi sono ricoverato con un dolore già fortissimo alla spalla - racconta ancora Vasco -. Così, quando mi sono svegliato dall'intervento alla colonna, avevo schiena e spalla in concerto: un duetto infernale. Mancava solo che mi chiedessero il bis!".