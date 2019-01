Vasco Rossi in cattedra: “Vi spiego cos’è la verità”

Vasco Rossi sale in cattedra a Bologna . Davanti a quaranta fedelissimi del suo fan club, spiega uno dei concetti più discussi in filosofia: la verità. “C’è bisogno di spiegare che cos’è la verità perché c’è un po’ di confusione in giro”, spiega il rocker che alla verità ha dedicato il suo ultimo successo. Davanti ai suoi più grandi sostenitori, Vasco si confessa e ammette il suo talento di saper spiegare la vita con semplicità.