Vasco Rossi, 40 anni dopo: vita nuova per "Ma cosa vuoi che sia una canzone"

E a proposito di "Jenny è pazza", in questa occasione viene pubblicato anche per la prima volta il videoclip di quello che fu il primo singolo di Vasco, per la regia di Arturo Bertusi. La clip in motion graphic con i disegni realizzati da Rosanna Mezzanotte, nasce dall’esigenza di non dare un volto in carne e ossa a Jenny, che è, anche, la rappresentazione (per la prima volta in una canzone scritta oltre 40 anni fa) del disagio esistenziale ed emotivo, dell’emarginazione e dei pregiudizi causati dalla paura del diverso. Questi temi prendono “forma” in un metaforico “viaggio interiore”, la cui meta è una possibile riconciliazione con se stessi e con la propria identità. Il videoclip sarà online dal 18 dicembre. "Jenny è la storia del mio esaurimento nervoso, come si chiamava una volta la depressione" spiega Vasco nella puntata di "33 giri - Italian Masters" dedicata alla realizzazione dell'album.



Ma a parte "Jenny", sono tante le canzoni da riscoprire in questo lavoro. Come "Ambarabaciccìcoccò", uno dei testi più politici mai fatti da Vasco, seppur alla sua maniera. "Io non ero un cantautore impegnato - sottolinea lui -. E la canzone è un po’ una presa in giro ironica di quel cantautorato". Presa in giro che però anticipa moltissimi sviluppi di quella che sarebbe stata la storia della sinistra italiana negli anni a venire. E poi ancora l'erotismo adolescenziale di "Silvia" e la raffinatezza psicologica nel raccontare la crisi di una coppia di trentenni ne "La nostra relazione" ("Sarebbe stato un singolo straordinario" dice Curreri).



"…ma cosa vuoi che sia una canzone… R>PLAY Edition 40th" viene pubblicato in tre versioni: un preziosissimo cofanetto Deluxe in edizione limitata numerata, che include un libro di 112 pagine, scritto dal giornalista e critico musicale Marco Mangiarotti, con intervista a Vasco, molte foto e contenuti inediti ed esclusivi, l’album originale a 33 giri 180gr; il 45 giri “La nostra relazione/ …e poi mi parli di una vita insieme”, il CD in versione vinyl replica, la musicassetta e una matita personalizzata; un hardcoverbook di 32 pagine con contenuti esclusivi + CD; e un LP - Long Playing. Tutte le canzoni sono state rimasterizzate a 24bit/192KHZ, la migliore definizione attualmente possibile, partendo dai nastri master analogici di studio tramite trattamento termico, restauro e acquisizione in digitale, negli studi Fonoprint da Maurizio Biancani, che curò le registrazioni originali del disco e produsse alcuni album successivi. "Nel fare la rimasterizzazione abbiamo fatto in modo di trasportare i suoni del 1977 a oggi senza modificarli ma facendo sentire alla gente quello che all'epoca non era stato possibile sentire per limiti tecnici" spiega Biancani.