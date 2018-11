Vasco Rossi per i live 2019 si divide tra Milano e Cagliari

I fan di Vasco Rossi della Lombardia e della Sardegna sono avvertiti e per gli altri conviene iniziare a preparare una gita fuori porta. Il Blasco ha infatti annunciato le prime date ufficiali dei suoi concerti per il 2019 e il suo show toccherà solo Milano e Cagliari . Le date allo stadio di San Siro saranno quattro (1, 2, 6 e 7 giugno), mentre per sapere i giorni cagliaritani bisognerà pazientare ancora un po'.

Dopo aver attraversato l'Italia dal Sud al Nord l'anno scorso il "NonStop Live 2019" si concentrerà dunque solo quelle due città. Escluse le prove tecniche e generali, non sono previsti concerti in altre città. Quella sarda sarà la vera sfida, portando l'intera gigantesca produzione da stadio facendo viaggiare via mare 50/70 bilici contenenti tonnellate e tonnellate di ferro per il solo palco!