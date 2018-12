Vasco Rossi visita i bimbi in ospedale: "Mi date un sacco di energie"

Appena entrato nel reparto di chemioterapia è stato accolto dai piccoli pazienti che hanno intonato "Albachiara". Ed è stato difficile per Vasco Rossi trattenere l'emozione. Il rocker di Zocca ha partecipato all'iniziativa 'Star-therapy' dell'Associazione Ansabbio per portare conforto ai bimbi in cura a pochi giorni dal Natale. "Qui c'è la verità della sofferenza che fa riflettere e dà energia", ha detto a Bologna in visita all'Istituto Ortopedico Rizzoli.