Vasco Rossi, "Bollicine" compie 40 anni: le hit storiche e la consacrazione

Vita spericolata

"Vita spericolata" è una delle canzoni più celebri dell'immenso repertorio di Vasco Rossi. Una rivendicazione esistenziale e vero e proprio manifesto della nascente ribellione giovanile contro un futuro già preordinato e prevedibile. Quarant'anni dopo la sua partecipazione al festival di Sanremo, sul suo account Instagram il Blasco ha raccontato come andarono le cose in quel lontano festival: "Ravera, il patron del festival di Sanremo che mi aveva invitato l'anno prima, mi aveva detto 'vieni puoi fare tutto quello che ti pare' e io scrissi la canzone apposta per andare a fare il matto (Vado al massimo, ndr), mi invitò a tornare. Io gli dissi 'sono venuto l'anno scorso, ho fatto il matto per provocare, per farmi notare. Non è che posso tornare e rifare il matto se no va a finire che vado a lavorare in un circo'". Vasco prosegue: "Non avevo proprio intenzione di andarci e lui mi diceva 'devi venire per riconoscenza' e io dicevo 'non lo so'. Poi è successo un fatto importante a settembre venne fuori il testo di Vita spericolata su una musica di Tullio (Ferro, ndr.) che mi piaceva moltissimo e su cui lavoravo da mesi. Poi è arrivata la vita e mi è venuto in mente tutto come la volevo... spericolata, maleducata, alla faccia di tutti... andate tutti a farvi benedire". La canzone arrivò poi penultima in gara.