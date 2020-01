Valentine Demy torna al porno a 56 anni per guarire dalla depressione

Valentine Demy torna al porno a 56 anni: guarda le sue foto Instagram 1 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo essere stata campionessa di culturismo e aver partecipato ad alcune commedie cinematografiche per parti minori, la Demy (al secolo Marisa Parra) ha debutto nel porno nel 1994, diventando subito una delle stelle del panorama italiano. Nel 2010, complice anche la grave crisi del settore messo in ginocchio dall'avvento di Internet, Valentine ha deciso di chiudere con l'hard, continuando però a fare spettacoli erotici.

A farle cambiare idea ci ha pensato Max Felicitas, pornoattore emergente che si è fatto notare anche per qualche ospitata in popolari trasmissioni televisive. "La scena è stata molto divertente, sono onorato di aver riportato Valentine sul set dopo un decennio" ha dichiarato lui. Anche Valentine ha gradito molto tornare ai vecchi tempi, anche per risollevarsi dalla depressione in cui era caduta dopo aver smesso di girare film. Chissà che non si tratti di un nuovo inizio.

