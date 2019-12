Le "dimensioni" di Jason Derulo adesso valgono 500mila dollari: un sito porno fa un'offerta al cantante

Dopo la censura su Instgram l'"anaconda" di Jason Derulo (da lui stesso definita così, ndr), ha acquistato valore. E' molto probabile che il cantante e ballerino non si aspettasse tanta popolarità. Stando al sito TMZ un canale online, che offre contenuti per soli adulti, CamSoda, gli avrebbe infatti offerto fino a 500mila dollari per pubblicare le sue foto sulle proprie pagine. E Derulo non dovrà posare nudo, basteranno scatti in costume e slip, come quello rimosso dalla piattaforma social.