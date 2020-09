Va in scena l'iHeart Radio Music Festival e Miley Cyrus lascia a bocca aperta con le sue trasparenze hot

Anche l'iHeart Radio Music Festival 2020 , che si è svolto durante il weekend appena passato e che proprio quest’anno celebra il suo decimo anniversario, ha dovuto scegliere la via virtuale imposta dalla pandemia. Ma non per questo si è trattato di un evento meno stellare. Tanti gli artisti saliti sui palchi di Los Angeles e Nashville per girare le loro esibizioni, da Bon Jovi ai BTS, Usher e una super sexy Miley Cyrus, regina indiscussa della kermesse.

iHeart Radio Music Festival, guarda gli scatti più belli Instagram 1 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 BTS Instagram 12 di 12 Kahlid Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Keith Urban Instagram 12 di 12 Kane Brown Instagram 12 di 12 Usher Afp 12 di 12 Bon Jovi Afp 10 di 12 Alicia Keys Afp 11 di 12 usher Afp 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci



I fan hanno potuto assistere dal vivo in streaming l'evento che ha combinato insieme generi musicali multigenerazionali e superstar internazionali come BTS, Coldplay, Keith Urban, Miley Cyrus, Usher, Kane Brown con l’ospite speciale Khalid, e molti altri. Le esibizioni per il festival sono state tutte girate sui palchi di Los Angeles e Nashville, di fronte a un pubblico virtuale, una fan wall di ascoltatori di iHeartRadio.



Tra gli ospiti anche Miley Cyrus che non ha deluso le aspettative degli spettatori sia in termini di performance sia soprattutto per quanto riguarda il look.

Miley ha chiuso la seconda serata dello spettacolo eseguendo "Heart of Glass", "Nothing Breaks Like a Heart" " Who Owns My Heart "e" Midnight Sky ". E lo ha fatto alla sua maniera, sfoggiando uno strepitoso look trasparente, una tutina nera alla Catwoman, che non ha lasciato proprio nulla all'immaginazione e i suoi fan sono rimasti senza parole... di nuovo.



Poi ha pubblicato sui social un video sensuale in cui mostrava tutti i particolari del suo abbigliamento scrivendo: "Cancellerò presto. @Iheartfestival".

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI