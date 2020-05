Un pezzo d'estate in anticipo: Alberto Urso rivisita con J-Ax "Quando quando quando"

Nella Fase 2 non sappiamo ancora (se e) come trascorremo le vacanze estive. Intanto iniziano a uscire le canzoni che comunque segneranno musicalmente la stagione 2020. Venerdì 15 maggio arriva su tutte le piattaforme digitali il singolo di Alberto Urso in collaborazione con J-Ax “Quando Quando Quando", rilettura del successo senza tempo di Tony Renis. "Questa canzone è il mio contributo per portare un pezzo di estate in anticipo ad ognuno di voi. Spero vi porti un po' di spensieratezza, voglia d'estate e sorrisi agli amori lontani", ha scritto sui social il cantante.