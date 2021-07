Un agosto a tutta velocità con "Fast & Furious 9": arriva il nuovo capitolo della saga

Non importa quanto tu sia veloce, nessuno supera il proprio passato. F9 è il nono capitolo della saga " Fast & Furious ", che nell’arco di due decenni ha incassato più di 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Dom Toretto interpretato da Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sa che il pericolo è sempre in agguato al di là del suo pacifico orizzonte. Il film arriva nelle sale il 18 agosto con un'anteprima dal 2 al 5. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva .

Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce per fermare un complotto a risonanza mondiale, guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l'imminente The Suicide Squad).

F9 vede il ritorno del regista Justin Lin, che ha diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo della saga, quando cioè è diventata un successo globale. L'azione sfreccia in tutto il mondo: da Londra a Tokyo, dal Centro America a Edimburgo, e da un bunker segreto in Azerbaigian alle strade brulicanti di Tbilisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta e il vero significato della famiglia verrà messo alla prova come mai prima d'ora.

Tornano a recitare nel film Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Eammanuel, Jordana Brewster e Sung Kang, con la premio Oscar Helen Mirren, Kurt Russel e la premio Oscar Charlize Theron.

A loro si uniscono i tanto amati Don Omar, Lucas Black, Shad Moss e Jason Tobin, nonché le new entry Anna Sawai nei panni di Elle, una combattente di prim’ordine che custodisce un segreto importante, Thue Ersted Rasmussen nei panni di Otto, un despota in erba che lavora con Jakob Toretto, e la superstar premio Grammy Cardi B nei panni di Leysa, una donna legata al passato di Dom. Nel film appare inoltre il re del Reggaeton, Ozuna, in un ruolo cameo.

