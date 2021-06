La saga di "Fast & Furious" sul viale del tramonto, Vin Diesel: "Tutte le cose belle devono finire"

La saga di "Fast and Furious" vede la sua fine all'orizzonte. Mentre il nono capitolo, "Fast & Furious 9 - The Fast Saga" , è in uscita nelle sale americane il prossimo 25 giugno, Vin Diesel ha svelato ufficialmente che sono previsti solo altri due film, con uscite approssimativamente nel 2023 e nel 2024. Poi, dopo oltre 20 anni, si volta pagina. "Ogni storia merita una fine. So che le persone pensano che non debba finire ma credo che tutte le cose belle dovrebbero. C'è un motivo per cui c'è una conclusione. Credo che il franchise la meriti", ha commentato l'attore che interpreta il protagonista Dominic Toretto .

Durante il tour promozionale di presentazione del film, Vin Diesel ha raccontato: "La volontà di Universal è quella di dare vita a un ultimo capitolo diviso in due parti". La serie ha debuttato nel 2001 con "Fast and Furious", con protagonisti Diesel e il defunto Paul Walker. I film si sono trasformati in clamorosi successi al botteghino e gli ultimi due capitoli della saga hanno guadagnato più di un miliardo di dollari a testa.

L'uscita del nono capitolo era prevista nel 2020 ma à stato il primo film ad essere rimandato a causa della pandemia. Interpretato da Vin Diesel, John Cena, Helen Mirren, Charlize Theron e Michelle Rodriguez, l'attesissimo film sarà in anteprima francese come parte di una proiezione pubblica sulla spiaggia durante il Festival di Cannes. Dopo tanti rinvii finalmente la data di uscita italiana di "Fast and Furious 9: The Fast Saga" sembra essere quella buona e ufficiale: il 18 agosto.

Non mancheranno sequenze di azione spettacolari e folli, ma il film sarà più incentrato sul tema della famiglia. Nel corso del franchise Dom Toretto è cambiato via via e a quasi vent'anni dal debutto, ha una famiglia e un figlio di cui prendersi cura. Introdotto nel capitolo precedente, il piccolo Brian Toretto è cresciuto...