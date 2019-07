Incidente sul set di "Fast & Furious", in coma la controfigura di Vin Diesel

Una nuova tragedia si è abbattuta su "Fast & Furious", dopo la morte del protagonista Paul Walker nel 2013 a causa di un incidente in auto. Ieri sul set del nono capitolo Joe Watts, la controfigura di Vin Diesel, è caduto di testa da un'altezza di oltre nove metri. Lo stuntman è stato ricoverato in condizioni gravissime ed è in coma indotto. A quanto riporta il "Sun" l'attore, che ha assistito all'incidente, "è scoppiato in lacrime ed è sotto shock".