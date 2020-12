A sette anni dalla morte di Paul Walker, la figlia Meadow lo ricorda con un tenero scatto: "Il mio miglior amico"

Con un tenero scatto, che la ritrae sul petto del padre, ancora bambina, Meadow Walker, figlia del compianto Paul Walker, ricorda l'amato padre a sette anni dalla sua tragica morte, a soli 40 anni, il 30 novembre 2013. "E'una stupida giornata da ricordare con tristezza. Oggi è una celebrazione dell'amore e della felicità che hai portato al mondo. Ecco una foto di me e del mio migliore amico mentre dormiamo...", scrive la 22enne sui social.

Meadow aveva 15 anni quando suo padre Paul Walker, noto attore della saga di "Fast and The Furious", morì in un incidente stradale, a causa di un guasto di fabbricazione della Porche che guidava al momento dello schianto.



Da allora sono passati sette anni. Meadow, nata dalla relazione tra Paul Walker e Rebecca Soteros, è cresciuta, ha 22 anni e fa la modella, ma il ricordo del padre, con il quale aveva un legame molto forte, è rimasto indelebile. Non è la prima volta infatti che la ragazza posta scatti del passato che la ritraggono con lui, e qualche mese fa, nel giorno del suo compleanno, gli ha dedicato una fondazione per aiutare le persone in difficoltà, l’ambiente e gli animali.

In passato Meadow ha anche avviato e vinto una causa contro Porsche per ottenere un risarcimento.

Molto stretto il legame che la figlia di Paul Walker ha dal giorno della morte del padre con la famiglia di Vin Diesel, grande amico di suo padre, che l'ha "adottata".



Commovente messaggio di Vin Diesel per il compleanno della figlia di Paul Walker

E da lui e da molti altri amici ed ex colleghi dell'attore scomparso sono arrivati i numerosi commenti alla foto pubblicata da Meadow: "Sette anni ... Non passa giorno ... Tanto amore, sempre", ha scritto Diesel.

