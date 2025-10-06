Umberto Tozzi, 12 nuovi concerti per dare l'addio alle scene live: "Ogni cosa ha il suo tempo"

Se la serata all'Arena sarà trasmessa prossimamente su Canale 5, "l'ambizione è far diventare questo ultimo tour un documentario" anticipa Tozzi, che in futuro vorrebbe anche scrivere una colonna sonora: "Mi piacerebbe molto, non me l'ha mai chiesto nessuno e ho sempre espresso questo desiderio di staccarmi dalla classica canzone pop di 3 minuti e allungare di più il cervello con sonorità diverse". Per ora, l'attenzione è tutta su ciò che è appena passato, i 10mila spettatori dell'Arena, ciò che verrà, le 12 date in partenza il 5 marzo 2026 da Eboli, e ciò che non ci sarà più: "Come per tutti i musicisti, il palco è sempre stato il posto più divertente di tutto il viaggio che facciamo nella carriera. È lì che abbiamo l'energia che cancella tutta la fatica e questo fatto emozionale mi fa pensare, però ho progetti molto belli che mi interessano molto e credo di riuscire a riempire il vuoto di non andare più in tour".