"Umberto Tozzi è morto", la fake news sul web e i social

"Umberto Tozzi è morto". La bufala che ciclicamente ricorre in rete spunta fuori nelle ultime ore facendo preoccupare migliaia di fan del cantautore noto per successi come "Gloria" e "Ti amo". Il cantautore torinese però, è vivo e in salute, come confermano fonti a lui vicine. Non è la prima volta che sul web vengono diffuse fake news da siti poco affidabili, solo per generare traffico, spesso con titoli acchiappaclick che gioca sull'ambiguità dell'addio alle scene (quello sì, reale) annunciato qualche mese fa o sull'equivoco dato dalla recente scomparsa del fratello di Tozzi.