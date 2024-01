Lutto per Umberto Tozzi: è morto suo fratello Franco, anche lui musicista e cantautore

Si è spento a 79 anni suo fratello Franco Tozzi , anche lui musicista e con alcuni successi alle spalle, soprattutto negli anni 60, tanto che Umberto aveva iniziato come chitarrista in una sua band, i Kansas. Tozzi divenne famoso soprattutto con la canzone " I tuoi occhi verdi ", che riuscì a vendere 800mila copie, numeri oggi impensabili.

Grave lutto per Umberto Tozzi .

Tgcom24

Lo stop forzato per la chiamata al servizio militare fece sì che Franco non potesse godersi e capitalizzare appieno il successo di quella canzone, anche se al ritorno, nel 1966, partecipò al Festival di Sanremo con la canzone "Io non posso crederti". Da quel momento la sua carriera è proseguita con alterne fortune e comunque all'ombra del successo straripante di Umberto che, da metà degli anni 70, divenne una star da milioni di copie vendute. Franco Tozzi ha comunque pubblicato decine di singoli e sei album.

Una brutta notizia per Umberto Tozzi, proprio alla vigilia della sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove nella serata dei duetti sarà sul palco con i The Kolors per eseguire un medley dei suoi più grandi successi.