Umberto Tozzi contro Trump: "Gloria usata durante azioni violente, mi dissocio"

"Mi è stato mostrato un video in cui una delle mie canzoni più famose e alle quali tengo di più è stata usata durante azioni di inaudita violenza fisica e verbale da Donald Trump e dal suo staff". Lo sottolinea in un video postato su Twitter Umberto Tozzi in riferimento alla versione in inglese di "Gloria" che si è sentita in alcuni video postati sui social prima dell'assalto a Capitol Hill.