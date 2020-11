Record negativo per Trump: primo Presidente Usa senza un film di James Bond durante il suo mandato

Tgcom24

Il venticinquesimo capitolo della saga di James Bond, "No time to die", sarebbe dovuto uscire ad aprile 2020, ma come sappiamo ha subito molti posticipi a causa del Covid-19 ed è ora riprogrammato per aprile 2021. Come sottolinea Forbes, quando la pellicola con Daniel Craig arriverà al cinema, Joe Biden sarà il 46esimo Presidente americano. E' possibile notare come dalle origine del franchise dell'agente 007 Donald Trump sia quindi l'unico inquilino della Casa Bianca a non avere avuto un film di Bond durante il suo mandato.