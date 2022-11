Umberto Tozzi rivela di aver avuto un tumore: "Ho avuto paura di non poter più salire su un palco"

Leggi Anche Umberto Tozzi per la prima volta in acustico, show in streaming per aiutare staff e musicisti

LA SCOPERTA DEL TUMORE - Umberto Tozzi ha raccontato al quotidiano: "Ad aprile il mio cardiologo mi ha prescritto un’ecografia addominale. Doveva essere routine. Invece mi hanno trovato il male. È stato un periodo davvero difficile, adesso per fortuna ne sono fuori, un mese e mezzo fa mi hanno detto che sono guarito e incrociamo le dita".

LA PAURA - Per il cantautore torinese la paura è stata forte e gli ha fatto ripensare alla priorità della vita: "Mi sentivo perso, avevo paura di non poter mai più salire sul palco. Mia moglie Monica è stata fondamentale, non mi sono mai arreso. Prima e dopo l'intervento, durante le terapie, che non sono una passeggiata. Finché non accade a te, il cancro sembra un problema lontano. Poi nella testa si resetta tutto: i valori, le priorità, le cose che contano. E anche quando guarisci, il trauma ti resta dentro".

LA RIPRESA DEL TOUR - "Ora mi sento bene, a dicembre riprendo il tour e non vedo l'ora. Però sono cambiato, noto in me una positività diversa. Apprezzo tutto ciò che ho e che mi circonda, dal momento in cui apro gli occhi, mentre recito le mie preghiere. Un gusto della vita che prima non avevo" racconta Tozzi che tornerà sul palco dal 6 dicembre. Ecco le date del tour:

06 dicembre MILANO Teatro degli Arcimboldi

5 dicembre TORINO Teatro Colosseo

8 dicembre PADOVA Gran Teatro Geox

11 dicembre FIRENZE Teatro Verdi

12 dicembre BOLOGNA Teatro Europauditorium

14 dicembre ROMA Teatro Brancaccio

15 dicembre AVELLINO Teatro Carlo Gesualdo

18 dicembre TRENTO Teatro Auditorium Santa Chiara

21dicembre BARI Teatro Team