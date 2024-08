Lutto per Ultimo, è morta l'amata nonna Gina

Nonna Gina era molto amata dai fan di Ultimo, protagonista di selfie e post con il nipote. Un legame affettivo speciale in loro alla base del coinvolgimento della donna in video divertenti, tra leggerezza e ironia. Come quello che poche settimane aveva lanciato su Instagram la prevendita dei biglietti per i prossimi concerti del cantautore romano ("Biglietti fuori, andateli a prendere!", invitava). O precedentemente in quello pubblicato in occasione dell'uscita di "Altrove", in cui il nipote invitava la nonna a pubblicizzare l'album ("Senti... ma che significa ‘Altrove'?" chiedeva).