Jacqueline Luna Di Giacomo mostra la "panza" al suo Ultimo da... Ponza

Ad annunciare la lieta notizia era stato Ultimo durante il suo emozionante concerto allo Stadio Olimpico di Roma, quando sul palco è apparsa anche Jacqueline Luna rivelando il suo pancione. Emozionato, Ultimo si è inginocchiato davanti a lei, baciandole teneramente il ventre. In mezzo all'entusiasmo del pubblico, Ultimo ha dedicato a lei la dolce melodia di "Quel Filo Che Ci Unisce" (che da sempre canta per la compagna) e ha chiesto ai 60mila fan dello Stadio di accendere le luci. Il cantante ha poi detto, rivolgendosi ai suoi fan: “Chissà se avrà un pianoforte come dolce amico anche lui, comincio a pensare. Anzi no probabilmente per quanta musica sentirà in casa, finirà per odiarla. Chissà se a scuola sarà in disparte come me o no. Spengo la sigaretta e penso che non gli imporrò di studiare pianoforte. Mi fischiano le orecchie nel silenzio mentre Roma rimane accesa a cullarmi”. E tra l’emozione dei presenti con accanto la sua compagna aveva aggiunto: “Se mi dirà che vuole diventare ingegnere spaziale, gli dirò vola. Se vorrà diventare medico, lo ringrazierò a vita da buon ipocondriaco. Se vorrà lavorare in un bar gli dirò che andrò a prendere il caffè da lui ogni mattina, se vorrà. Se durante l’adolescenza a scuola mi chiameranno dicendo ‘suo figlio ha la mente per aria’, sorriderò e saprò da chi ha preso. Prendo il telefono e riguardo quel padre mentre canta ti dedico il silenzio col figlio abbracciati piangendo. Torno a commuovermi e mi dico: Mi avete insegnato voi la parola amore”.