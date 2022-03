Ultimo-Cremonini, duetto in arrivo? La foto a pranzo insieme fa sognare i fan

Il look nuziale di Billie Lourd in ricordo di mamma Carrie Fisher e nonna Debbie Reynolds

Cesare Cremonini e Ultimo fanno sognare i fan.

I cantanti si sono concessi un pranzo insieme su una terrazza di Roma. In molti, sui social, si chiedono il perché di questo incontro. Un motivo per festeggiare c'è: il governo ha dato il via libera alla capienza al 100% negli stadi a partire dal primo aprile, dunque i loro rispettivi tour estivi potranno finalmente partire dopo due anni di stop. Ma, a leggere i messaggi enigmatici, c'è spazio anche per pensare che tra i due possa essere nata una collaborazione artistica.