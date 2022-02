Blanco da record dopo Sanremo, vaporizzati in poche ore i biglietti per le nuove date estive

A distanza di pochissime ore dalla loro messa in vendita infatti, sono stati polverizzati ancora una volta i biglietti delle nuove date estive del suo primo tour, che vanno ad aggiungersi a quelli nei club, anch'esse già tutte sold out dal giorno di annuncio. Il suo "Blu Celeste Tour" ha già totalizzato così oltre 300mila ticket venduti, rendendo ormai il giovanissimo cantante un fenomeno inarrestabile.

Scene così ricordano il periodo pre Covid e sono ancora più rilevanti se si pensa che il protagonista di tanto scalpore tra i fan non è un big, ma un esordiente alle prese con il suo primo tour.

Questo strabiliante risultato arriva dopo la certificazione Platino - conseguita in meno di due settimane - di "Brividi", con cui Blanco ha vinto il 72° Festival di Sanremo insieme a Mahmood: il brano è il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall'uscita.



La critica ha osservato come per la prima volta nella storia del Festival un'esibizione abbia messo sullo stesso piano l'amore omosessuale e quello tra un uomo e una donna. Il pezzo, con oltre 3,3 milioni di stream ammassati in 24 ore, ha stabilito il primato di brano con il maggior numero di riproduzioni in streaming raccolte in una giornata su Spotify in suolo italiano. Finisce inoltre per debuttare al primo posto della classifica italiana dopo soli tre giorni di tracciamento.

Il tour di Blanco nei club parte il 3 aprile dal teatro Geox di Padova per chiudersi il 28 maggio a Brescia, mentre quello estivo prende il via il 18 giugno da Locarno per finire il 16 e 17 settembre all'Ippodromo di Milano. Queste le altre date: Paestum il 2 luglio, Ferrara l’8, Codroipo il 15, Roma il 27, Catania il 31, Olbia il 12 agosto.

Sold out anche per gli ulteriori posti disponibili per il concerto al Lucca Summer Festival del 21 luglio, che è stato spostato da piazza Napoleone alle Mura, trattamento riservato, prima di Blanco, solo ai Rolling Stones e ad Ennio Morricone.

Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome di Blanco si gode come un bimbo il suo successo. Classe 2003 il giovanissimo cantautore è salito alla ribalta solo nel 2021 con i successi "La canzone nostra" e "Mi fai impazzire", arrivati al vertice della Top Singoli italiana. Ha in seguito pubblicato il suo primo album "Blu celeste".

Nato a Brescia da padre originario di Roma e madre lombarda Blanco ha vissuto gran parte dell'infanzia tra la sua residenza di Calvagese della Riviera, Brescia e Desenzano del Garda, dove ha frequentato la scuola.

Da piccolo ascoltava Lucio Battisti, Lucio Dalla e Pino Daniele grazie al padre, nonché gran parte del pop radiofonico; durante l'adolescenza si è poi avvicinato al mondo dell'hip hop.



Determinanti le collaborazione con il produttore Mace e il rapper Salmo, con i quali realizza nel gennaio 2021 "La canzone nostra", che riscuote grande successo, tanto da arrivare primo nella classifica dei singoli italiana, prima volta per un singolo di Blanco. Il 18 giugno 2021 viene pubblicato il singolo "Mi fai impazzire" che vede la partecipazione del rapper Sfera Ebbasta, brano che, dopo aver asceso la Top Singoli, sale al primo posto che mantiene per otto settimane consecutive, venendo certificato sestuplo platino con 420 000 unità.

