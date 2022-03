Ucraina, Elisa canta "Zombie": "Per i russi che protestano contro la guerra"

Sono molti gli artisti, nazionali e internazionali, che dall'inizio dei bombardamenti in Ucraina si sono schierati contro la guerra.

Tra questi ora c'è anche Elisa, che ha utilizzato la sua voce per dare sostegno a tutti quei cittadini russi che sono stati arrestati mentre protestavano in piazza contro le azioni belliche di Putin. La cantante ha scelto d'interpretare "Zombie" dei The Cranberries, la stessa canzone intonata da un gruppo di ragazzi russi all’interno di una camionetta, dopo essere stati arrestati. Il video dei giovani è diventato virale in tutto il mondo.