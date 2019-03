Ucraina, deputati chiedono il divieto di ingresso a Toto Cutugno: "Vicenda assurda, io sono apolitico"

Le motivazioni di Kiev - Toto Cutugno, che avrebbe un concerto in programma a Kiev il 23 marzo, viene definito "un agente di appoggio della guerra della Russia in Ucraina". Uno dei parlamentari che hanno avanzato la richiesta, Viktor Romanyuk, ha dichiarato che la richiesta è stata lanciata "perché Cutugno fa parte dell'associazione Amici di Putin ed ha sostenuto l'annessione della Crimea". "Su internet - ha aggiunto - ci sono molte informazioni sulla sua posizione riguardo all'occupazione della Crimea".



La replica del cantante - "Sono molto sorpreso e dispiaciuto per questa notizia. Un gruppo di deputati ucraini vorrebbero impedirmi di cantare in un Paese che amo e che ama la mia musica? E' assurdo", ha commentato Cutugno, che in Ucraina dovrebbe tenere un concerto il 23 marzo. "Sono un apolitico, chiaro? Ho cantato in occasioni istituzionali per per capi di stato tra cui Putin, ma questo non significa un'adesione politica. Non mi aspettavo un inizio così turbolento del tour internazionale. Credo nei valori della pace e del dialogo, di cui mi sento ambasciatore", ha aggiunto.