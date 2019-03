4 marzo 2019 13:43 "Ora o mai più", trionfano le risse tra le vecchie glorie della musica Paolo Vallesi ha vinto lo show musicale, memorabili le liti tra concorrenti e maestri

A trionfare è stato Paolo Vallesi, ma questa edizione di "Ora o mai più" verrà ricordata soprattutto per le liti tra le vecchie glorie della musica. I "maestri" (Ornella Vanoni, Marcella Bella, Rettore, Orietta Berti, Toto Cutugno, Red Canzian, Fausto Leali e I Ricchi e Poveri) non si sono risparmiati frecciatine velenose, critiche feroci e polemiche, tra di loro e con i concorrenti. E difficilmente il presentatore Amadeus è riuscito a tenerli a bada.

Lo show musicale offriva a otto cantanti (Barbara Cola, Davide De Marinis, Annalisa Minetti, Jessica Morlacchi, Michele Pecora, Silvia Salemi, Paolo Vallesi e Donatella Milani) una seconda chance per tornare alla ribalta. Tra colpi di scena, battibecchi e nuove prove, il gioco si è fatto sempre più duro. Nella competizione si sono fatti trascinare infatti non solo i concorrenti, ma anche gli otto Maestri: più agguerriti che mai.

ORNELLA VANONI CONTRO TUTTI - La Vanoni non le ha mandate di certo a dire: "Alla mia età mi posso permettere di essere diretta", ha ripetuto più volte. Missione compiuta. Ha un po' preso di mira Annalisa Minetti, definendola "fredda e glaciale", e non ha risparmiato critiche neppure ad Amedeo Minghi, guest stra di una puntata. “A me fa ridere, non piace. Che è sto trottolino amoroso? Trottolino è una canzone per bambini, quale donna vuole un trottolino amoroso?”, lo ha attaccato Ornella. Poi ha coretto il tiro, ma ormai la polemica era innescata. La cantante ha regalato momenti indimenticabili, come quando si è addormentata in diretta per poi svegliarsi di soprassalto e raccontare del suo cane Ondina. Senza dimenticare i battibecchi con Toto Cutugno, accusato - spesso - di essere stonato.

LA LITE RETTORE-MILANI - Donatella Rettore aveva voglia di tornare alla ribalta e ce l'ha messa tutta per non passare inosservata. Anche lei ha attaccato Minghi per il famoso "trottolino amoroso", ha mandato Barbara Cola a "vendere il cocco in spiaggia", ma se l'è presa di più con la sua allieva: Donatella Milani. Tra loro non è mai scoppiato il feeling. La Milani, senza giri di parole, ha detto più volte che era "difficile cantare le sue canzoni" e la Rettore non l'ha presa bene. Tra scuse e pace armata, la guerra tra le due è andata aventi fino all'ultimo. Tanto che Donatella si è rifiutata per ben tre puntate di duettare con la Milani: "E' incapace di cantare, sta usurpando un posto che non è suo. Al suo posto ci potrebbero essere altre ragazze più brave". Oltre alle urla alla prove con la Vanoni, la Rettore è stata protagonista con la Berti di una lite clamorosa: "La tua musica è tutto ciò che odio nella musica italiana", ha detto Donatella. La risposta non si è fatta attendere: "Sei una vipera". Contro-risposta: "No, un cobra".

MARCELLA BELLA E ORIETTA BERTI - Le due leonesse della musica italiana sono tornate a ruggire. Marcella ha difeso con unghia e denti la sua Silvia Salemi senza rinunciare alla sua voglia di apparire. Tanto che un fuori-onda con il maestro De Amicis l'ha fatta infuriare non poco: "Un minimo devo cantare io! Se no mi annoio anche a farla questa trasmissione. Sono venuta qui a fare cosa?", gli ha sussurrato pensando di non essere ascoltata. Apriti cielo. "Siete disonesti", ha urlato quando la clip è andata in onda. Ma è con la Berti che è andato in scena il vero scontro. Culminata con una pace "freddissima" sul palco. Orietta se l'è presa perché Marcella l'ha definita falsa in una intervista. Da allora si sono letteralmente scannate, facendo conoscere al pubblico un lato inedito della Berti. Non proprio buonissima. "Io ci ho provato, le ho portato i cioccolatini in camerino", ha detto la Bella. "Sì però ai giornali hai dichiarato altro, non sei tanto buona, io sono una donna normale, te scendi dallo yacht. Sai qual è uno dei proverbi di Frate Indovino? 'Un bel tacere non fu mai scritto'...". Orietta conclude: "L’unica cosa che ti invidio sono questi pantaloni a sirena, pensa un po'...". Interviene Donatella Rettore che, invece di mettere pace, tuona: "Volete una lametta?".