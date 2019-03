Accusata di aver provocato milioni di danni in un negozio per aver rotto (seppur in maniera involontaria) degli articoli pregiatissimi facendoli cadere per terra. Sono gli ingredienti per la candid organizzata nel 1993 da "Scherzi a Parte" ai danni di Ornella Vanoni.



Entrata nella bottega per guardare una serie di bicchieri, alla cantante viene fatto credere di essere colpevole di una serie di incidenti avvenuti proprio durante il suo passaggio tra i tavolini con gli oggetti in mostra. Ovviamente la cifra richiesta dal titolare come risarcimento danni manderà la Vanoni su tutte le furie.