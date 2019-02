"Non ci posso credere": quando Rolando cantò con gli Articolo 31 a "Mai dire Gol"

"Sono emozionato, tanto che mi sudano le mani. E non solo le mani. Non ci posso credere! Sono qui con noi gli Articolo 31, i miei dei, forza della natura a noi". Era il 1997 quando Rolando presentava l'imperdibile duetto con gli Articolo 31 nello studio di "Mai dire Gol". Il particolare personaggio interpretato da Aldo Baglio e diventato famoso proprio nella trasmissione di Italia 1, collaborò con i giovanissimi J-Ax e DJ Jad in una versione piuttosto rock de "Il Funkytarro". Il singolo, secondo estratto dall'album "Così com'è", omaggiava lo stile di vita dei due artisti, ma si adattava alla perfezione anche alle vicende decantate da Rolando, che accanto al gruppo hip hop mostrò tutte le sue doti musicali. In occasione del nuovo film che vedrà come protagonista proprio Aldo Baglio, per la prima volta senza Giovanni e Giacomo, riviviamo dunque la divertente esibizione.