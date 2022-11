U2, nel 2023 niente tour: Larry Mullen Jr. deve operarsi per poter continuare a suonare

Anche se pare che la band abbia in cantiere non uno ma addirittura due album, mettersi in tour potrebbe essere un problema. Il batterista Larry Mullen Jr. avrebbe infatti spiegato che il prossimo anno non potrà esibirsi dal vivo perché si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico , necessario per poter continuare a suonare. Non ha chiarito di che tipo di intervento si tratti ma alcune fonti parlano di un intervento al gomito.

Gli U2 hanno superato ormai i 40 anni di carriera e sin dall'inizio la formazione è stata la stessa: Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Solo una volta sono saliti sul palco sostituendo uno del quartetto (le esibizioni acustiche solo di Bono e The Edge ovviamente non contano), nel 1993 quando Adam Clayton, dovette rinunciare a uno show in Australia per problemi legati all'alcol, venendo sostituito dal suo tecnico del suono.

Sarebbe stato lo stesso Larry Mullen Jr. a rendere nota la cosa a margine di un'intervista fiume rilasciata dalla band al "Washington Post" in occasione del premio alla carriera assegnatole dal Kennedy Center Honor. Il condizionale è d'obbligo perché nell'articolo non ci sono virgolettati in proposito ma le parole del batterista vengono riportate dall'autore. Se effettivamente così fosse il problema vero potrebbe sorgere per un previsto concerto del gruppo a Las Vegas, per l'inaugurazione dell'MSG Sphere Arena a fine settembre. Ma un conto è un tour impegnativo, un altro una singola data per giunta sul finire dell'anno: i dieci mesi da qui allo show potrebbero anche essere sufficienti per un recupero. Nel frattempo comunque resta da capire se gli album di cui si è parlato negli ultimi tempi, "Songs of Ascent" e "Surrender" (quest'ultimo contenente 40 brani storici in versione acustica), vedranno la luce.