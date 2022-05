U2, live a sorpresa nella metropolitana di Kiev

Lo avevano già fatto a New York e Berlino, stavolta gli U2 scelgono la metropolitana di Kiev, stazione di Khreschatyk, per improvvisare un mini concerto a cui ha partecipato anche la band ucraina Antytila.

Insieme hanno cantato " Stand by Me ". Nelle immagini che circolano sui social Bono Vox e The Edge sono visibilmente emozionati. Naturalmente la scelta del live in Ucraina non è casuale, ma per dire "no alla guerra".