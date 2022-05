Bono Vox a Fuego 2000: “La mia vita fra musica e cinema”

Buon compleanno

a Bono

David Howell Evans (The Edge)

, pseudonimo di Paul David Hewson, nato a Dublino il 10 maggio 1960. Il cantante pochi giorni fa è stato protagonista di un concerto improvvisato nella metropolitana Khreshchatyk di Kiev. Insieme adegli U2 hanno cantato classici del loro repertorio: "Sunday Bloody Sunday", "Desire" e "With or without you". L'apparizione a sorpresa è arrivata mentre le sirene d'allarme aereo risuonavano nella capitale ucraina.

Il frontman degli U2 venne segnato da due tragici episodi, avvenuti durante la sua adolescenza: nel settembre del 1974, mentre si festeggiava il cinquantesimo anniversario di matrimonio dei suoi nonni materni, il nonno morì e al funerale, la madre del cantante, venne colpita da un aneurisma cerebrale e morì 4 giorni dopo. Questi due fatti hanno inciso molto sulla sua crescita e anche sulla sua produzione musicale.

Entrò a far parte di un gruppo di ragazzi ribelli del suo quartiere, i Lipton Village e gli venne affibbiato il nome

Bono Vox

da un negozio di apparecchi acustici di Dublino, il Bonavox. Gli esordi musicali risalgono al 1976, quando rispose a un volantino lasciato su una bacheca della scuola, che cercava persone per formare una band.

Non è possibile elencare tutti i grandissimi successi della band e le collaborazioni internazionali che fanno parte della straordinaria carriera di Bono Vox. Per citarne due tra le più note in Italia quella con Luciano Pavarotti e quella con Zucchero.

Il 17 marzo 2020, l'artista ha pubblicato sul sito ufficiale degli U2 il brano musicale inedito

“Let Your Love Be Known”

The Million Dollar Hotel"

, scritto per omaggiare il personale sanitario durante l'emergenza della pandemia. Il cantante degli U2, oltre a essere impegnato nella scrittura dei testi delle canzoni del proprio gruppo, ha avuto anche esperienze in ambito letterario. Tra queste, ha scritto la sceneggiatura del film "

Nel giorno del suo compleanno rivediamolo proprio in un’intervista a "

Fuego"

in cui racconta i retroscena del film di Wenders di cui ha scritto colonna sonora e soggetto.