© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Il 13 novembre 2026 arriva "Carnaval De Luz", il nuovo album di inediti della ban irlandese, anticipato dal singolo "The Greatest Show on Earth"
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Un ritorno attesissimo dai fan di tutto il mondo. Gli U2 si preparano a inaugurare un nuovo capitolo della loro storia musicale con un disco di inediti e un tour internazionale negli stadi. Il 13 novembre 2026 uscirà Carnaval De Luz, il nuovo album della band irlandese, mentre il 23 febbraio 2027 partirà da Città del Messico il tour The Greatest Show on Earth. Le prime date confermate comprendono anche due appuntamenti a San Paolo e altrettanti a Buenos Aires, ma al momento manca l'Italia.
A dare ulteriore slancio all'attesa è arrivato il singolo The Greatest Show on Earth, accompagnato da un videoclip diretto da Anton Corbijn. Il brano anticipa le atmosfere del progetto discografico e presta il nome alla tournée che porterà Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Negli stadi con Beck come artista d'apertura. Le date europee e nordamericane saranno comunicate successivamente, al momento sono state annunciati solo sei concerti tra Messico, Brasile e Argentina.
Ecco l'elenco completo degli appuntamenti resi noti finora:
23 e 26 febbraio 2027 - Città del Messico, Messico - Estadio GNP Seguros
10 e 12 marzo 2027 - San Paolo, Brasile - Estádio MorumBIS
23 e 25 marzo 2027 – Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate
Gli U2 hanno descritto la tournée come una sfida artistica ambiziosa, nella quale l'obiettivo non è soltanto riproporre i brani più amati del repertorio. L'intenzione dichiarata è quella di offrire a ogni spettatore un concerto memorabile, attraverso una combinazione di energia rock, immagini, colori e momenti dal carattere quasi rituale. "Il più grande spettacolo del mondo? Beh, questa sì che è una sfida" racconta la band presentando il progetto.
Il brano che dà il nome al tour rappresenta un altro tassello importante del ritorno discografico degli U2. The Greatest Show on Earth dura circa cinque minuti e mezzo e si sviluppa attraverso una struttura rock progressiva, che cresce gradualmente fino ad assumere dimensioni sonore più ampie. Alla realizzazione del brano ha collaborato Brian Eno, storico partner creativo del gruppo, coinvolto nella scrittura e nelle parti di sintetizzatore. La produzione principale di Carnaval De Luz è affidata invece a Jacknife Lee, già noto per il lavoro con numerosi artisti internazionali.
Il videoclip porta la firma di Anton Corbijn, fotografo e regista che da decenni accompagna visivamente l'universo degli U2. Le immagini, girate nel deserto californiano, propongono una rappresentazione simbolica e auto-ironica della band, alle prese con un immaginario che richiama quello delle sette e del potere collettivo.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Carnaval De Luz sarà il sedicesimo album in studio degli U2 e comprenderà dodici tracce. Il disco arriva dopo un periodo particolarmente produttivo per il gruppo, che nel 2026 ha pubblicato gli EP Days of Ash ed Easter Lily, due lavori che hanno anticipato alcune delle direzioni tematiche del nuovo progetto. Le canzoni affrontano questioni legate alla spiritualità, all'amicizia e alla libertà, senza trascurare la capacità di resistere alle difficoltà del presente. Sul piano musicale, il lavoro guarda anche alla componente più sperimentale della storia della band, recuperando suggestioni che rimandano alle diverse fasi della sua evoluzione. Tra le collaborazioni annunciate figurano ancora Brian Eno, coinvolto nella scrittura e nelle tastiere, Martin Garrix, che ha contribuito alla composizione di Glorify, e Daniel Lanois, presente con la pedal steel in Torn.
L'annuncio del nuovo disco e della tournée arriva in un momento simbolico per la storia del gruppo, fondato a Dublino nel 1976. Nel 2026 gli U2 raggiungono il traguardo dei cinquant'anni di attività, un percorso che li ha portati a diventare una delle formazioni più influenti del rock internazionale. Il tour The Greatest Show on Earth è la celebrazione di un traguardo importante, dove il repertorio storico si unirà alle nuove canzoni di Carnaval De Luz.