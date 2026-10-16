A dare ulteriore slancio all'attesa è arrivato il singolo The Greatest Show on Earth, accompagnato da un videoclip diretto da Anton Corbijn. Il brano anticipa le atmosfere del progetto discografico e presta il nome alla tournée che porterà Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Negli stadi con Beck come artista d'apertura. Le date europee e nordamericane saranno comunicate successivamente, al momento sono state annunciati solo sei concerti tra Messico, Brasile e Argentina.

Ecco l'elenco completo degli appuntamenti resi noti finora:

23 e 26 febbraio 2027 - Città del Messico, Messico - Estadio GNP Seguros

10 e 12 marzo 2027 - San Paolo, Brasile - Estádio MorumBIS

23 e 25 marzo 2027 – Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate