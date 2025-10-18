TrigNO, una canzone per ribaltare gli stereotipi: "Quante volte mi hanno detto di non fare la ragazzina"

Per demerito mio non è uscito il fatto che so suonare uno strumento, e per l'esattezza il piano. Dico per demerito mio perché mi hanno spronato più volte a farlo ma io non ho voluto, volevo tenerlo per me. E poi mi sento un cantautore e non volevo farlo per interpretare delle cover. Comunque questo è lìunico rammarico perché per il resto è stata un'esperienza meravigliosa che mi ha cambiato la vita.