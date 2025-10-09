Mew presenta "Quando nessuno ci vede": "Mi piace quando il dolore si trasforma in luce"

Sono sincera, ci penso spesso e mi sarebbe piaciuto tanto poter portare avanti quel percorso nella maniera più serena possibile, vivermelo come andrebbe vissuto. Al tempo stesso poi capisco di aver fatto la scelta giusta per me e che era l'unico modo per me per riuscire a ritrovarmi e non finire in un buco nero che sarebbe durato sicuramente molto di più e quindi... sì ci penso ho sicuramente perso un'occasione sotto quel punto di vista, ma ne ho aperte tante altre anche a livello personale umano. Sono contenta così, le cose dovevano andare così e sono felice lo stesso.